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28.04.2017 - 10:51 | | AA

San Antonio Spurs ve Toronto Raptors tur atladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Doğu Konferansı'nda Toronto Raptors, Batı Konferansı'nda ise San Antonio Spurs yarı finale yükseldi.

San Antonio Spurs ve Toronto Raptors tur atladı
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NBA play-off'ları ilk turuna 2 maçla devam edildi. San Antonio Spurs, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 103-96 mağlup ederek seriyi 4-2'ye getirdi ve Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets ile eşleşti.

Spurs'te Kawhi Leonard 29 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalma, Tony Parker 27 sayı ve 4 asist ile takımının skor yükünü sırtlanırken, LaMarcus Aldridge ise 17 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Grizzlies'ta Mike Conley 26 sayı ve 5 asist, Marc Gasol 18 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt, Zach Randolph 13 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etse de galibiyet için yeterli olmadı.

Cavaliers'ın rakibi Raptors oldu

BMO Harris Bradley Center'da oynanan diğer mücadelede Milwaukee Bucks'ın konuğu olan Toronto Raptors, farkı bir ara 25 sayıya kadar açtığı karşılaşmayı 92-89 kazandı. Bu galibiyetle seriyi 4-2'ye getiren Raptors, Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers ile eşleşti.

San Antonio Spurs ve Toronto Raptors tur atladı

Raptors'ta DeMar DeRozan 32 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist, Kyle Lowry 13 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Serge Ibaka ise 7 sayı ve 11 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blok, Khris Middleton ise 19 sayı ve 5 asistlik performans sergiledi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.

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