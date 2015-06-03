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03.06.2015 - 12:37 |

Şan: Aykut Kocaman takımın başında

Torku Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, "Aykut Kocaman takımının başında" dedi.

Şan: Aykut Kocaman takımın başında
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Torku Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıklarken aralarında 1 yıllık sözleşmelerinin olduğunu söyledi.

Başkan Ahmet Şan, Aykut Kocaman'la yeni sezonun planlamasını birlikte yaptıklarını anlatırken şunları söyledi: "Aramızda 1 yıllık daha sözleşmemiz var. Öyle bir şey olsaydı, kendisi bizimle paylaşırdı. Aramızda öyle bir konuşma da geçmedi. Bize gelen bir bilgi de yok. Bu haberler tamamen asılsız. Aykut hocamız bu sezonda yeşil-beyazlı takımının başında olacaktır."

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