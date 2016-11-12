San Marino - Almanya: 0-8

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda San Marino ile Almanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan 8-0'lık skorla konuk ekip Almanya oldu.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sami Khedira, 9, 58 ve 76. dakikada Serge Gnabry, 32 ile 65. dakikadaJonas Hector, 82. dakikada Mattia Stefanelli (kendi kalesine), 85. dakikada Kevin Volland kaydetti.

Almanya'da Serge Gnabry, Benjamin Henrichs, Leon Goretzka ilk kez A Milli Takım forması giydi. Serge Gnabry ilk A Milli maçında hat-trick oldukça harika bir başlangıç yaptı.

Almanya'da Mario Gomez de maça 11'de başlayan isimlerden oldu. 71 dakika sahada kalan Mario Gomez yerini Kevin Volland'a bıraktı.

Bu galibiyetin ardından 4'te 4 yapan Almanya puanını 12'ye yükseltti. San Marino son sırada yer aldı.