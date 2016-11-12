MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri San Marino - Almanya: 0-8
12.11.2016 - 01:52 |

San Marino - Almanya: 0-8

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda San Marino ile Almanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan 8-0'lık skorla konuk ekip Almanya oldu.

San Marino - Almanya: 0-8
ABONE OL

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda San Marino ile Almanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan 8-0'lık skorla konuk ekip Almanya oldu.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sami Khedira, 9, 58 ve 76. dakikada Serge Gnabry, 32 ile 65. dakikadaJonas Hector, 82. dakikada Mattia Stefanelli (kendi kalesine), 85. dakikada Kevin Volland kaydetti.

Almanya'da Serge Gnabry, Benjamin Henrichs, Leon Goretzka ilk kez A Milli Takım forması giydi. Serge Gnabry ilk A Milli maçında hat-trick oldukça harika bir başlangıç yaptı.

Almanya'da Mario Gomez de maça 11'de başlayan isimlerden oldu. 71 dakika sahada kalan Mario Gomez yerini Kevin Volland'a bıraktı.

Bu galibiyetin ardından 4'te 4 yapan Almanya puanını 12'ye yükseltti. San Marino son sırada yer aldı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber