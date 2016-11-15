San Marino'dan Thomas Müller'e olay cevap!

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde San Marino ile karşılaşan Almanya, zayıf rakibini 8-0'lık farklı bir skorla devirip üç puanı cebine koymuştu.

Mirror'da yer alan habere göre, maçın ardından açıklamalarda bulunan Alman yıldız Müller, bu tür maçlarının gereksiz olduğunu savunarak, ''Zaten yoğun bir fikstürümüz var ve böyle bir ortamda bu tür maçların neden oynandığını anlayamıyorum. Onlar için dünya şampiyonuna karşı oynamanın özel bir şey olduğunun farkındayım. Bununla birlikte bu tür maçların gereksiz risk taşıdığını düşünüyorum.'' ifadelerini kullanmış ve Karl-Heinz Rummenigge de bunu onaylamıştı.

SAN MARINO İLETİŞİM DİREKTÖRÜNDEN MULLER'E SALVO

Bu açıklamanın ardından San Marino Milli Takımı İletişim Direktörü Alan Gasperoni, Müller'in sözlerine sert ve iddialı bir yanıt verdi. 10 maddelik bir açıklama yayınlayan Gasperoni, yazısında önemli ifadelerde bulundu.

Bu maç, sizin gibi bir golcünün, bizim kadar kötü bir takıma gol atamayacağını gösterdi. Ayrıca kalecimiz Simoncini'nin gol atmanızı engellemesine kızmadığınızı sakın iddia etmeyin. Bu maç Rummenigge ve Beckenbauer gibi yöneticilere futbolun gerçek sahiplerinin onlar değil, futbolu sevenler olduğunu gösterdi ve sizin hoşunuza gitse de, gitmese de biz, futbolu sevenlerdeniz. Yine bu mücadelede, sizin kurallarınızın ardından değil, kendi hayallerimizin peşinden gittiğimizi gösterdik. Bu maçta San Marinolu insanlara, gerçek biri milli takımları olduğunu hatırlatıp onları sevindirdik. Bunun yanı sıra bu maçtan elde edilen gelirle federasyonumuz, Acquaviva adında izbe bir köye bir futbol sahası yapacak. Siz bile bu sahayı 6 aylık bir maaşınızla yaptırabilecekken biz, 90 dakikalık bir karşılaşmadan elde edilen parayla yaptırabiliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

SAN MARINO'DAN İDDİALI TWEET

San Marino Milli Takımı'nın resmi Twitter hesabı, Almanya karşılaşması esnasında iddialı bir tweet de attı. Geçmişteki 13-0'lık mağlubiyet gününü hatırlatan San Marino hesabı, ''On yıl önce bu dakikalarda 7-0 gerideydik. Şimdi 3-0 gerideyiz. 10 yıl sonra bugünlerde Almanya'dan puan alacağız. Bu dediğimizi unutmayın.'' ifadelerini kullandı ve bu gönderi, sosyal medyada ilgi topladı. (Goal)