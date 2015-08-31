31.08.2015 - 21:45 | | ŞANLIURFA (AA)
Şanlıurfaspor'dan transfer!
PTT 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, Çaykur Rizespor'dan Kıvanç Karakaş'ı transfer etti.
PTT 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, Çaykur Rizespor takımından eski oyuncusu Kıvanç Karakaş'ı renklerine bağladı.
Kulüp futbol şube sorumlusu Nihat Kırmızı, 30 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllığına anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Söz konusu transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Nihat Kırmızı, sezon başında Göztepe takımından transfer edilen Timur Kosovalı'nın sözleşmesinin de karşılıklı olarak feshedildiğini belirtti.