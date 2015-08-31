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31.08.2015 - 21:45 | | ŞANLIURFA (AA)

Şanlıurfaspor'dan transfer!

PTT 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, Çaykur Rizespor'dan Kıvanç Karakaş'ı transfer etti.

Şanlıurfaspor'dan transfer!
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PTT 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, Çaykur Rizespor takımından eski oyuncusu Kıvanç Karakaş'ı renklerine bağladı.

Kulüp futbol şube sorumlusu Nihat Kırmızı, 30 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllığına anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Söz konusu transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Nihat Kırmızı, sezon başında Göztepe takımından transfer edilen Timur Kosovalı'nın sözleşmesinin de karşılıklı olarak feshedildiğini belirtti.

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