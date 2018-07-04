04.07.2018 - 02:30 |
Şanssızlık bitti
İngiltere’nin çeyrek final hasreti sona erdi. Son olarak 2006 yılında Almanya’daki kupada son 8’e kalabilen İngilizler, 12 yıl sonra yeniden çeyrek finale kaldı.
İngiltere’nin çeyrek final hasreti sona erdi. Son olarak 2006 yılında Almanya’daki kupada son 8’e kalabilen İngilizler, 12 yıl sonra yeniden çeyrek finale kaldı.
2010 Dünya Kupası’nda son 16 turunda elenen, 2014 Dünya Kupası’nda da gruptan çıkamayan İngiltere, 2018 Rusya’da şanssızlığını kırdı. Esas şanssızlık penaltılarda kırıldı.
3’ü Dünya Kupası, 3’ü Avrupa Şampiyonası olmak üzere 6 turnuvadan penaltılar yüzünden elenen İngiltere, Kolombiya önünde makus talihini yendi.