Saracchi'den corona itirafı! Süper marketlerde...

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi, Beşiktaş karşılaşması öncesinde açıklamalar yaptı. Almanya'nın Leipzig ekibinden kiralık olarak gelen ve bugün siyah-beyazlıların karşısına ilk 11'de çıkması beklenen genç sol bek, Cim Bom'daki dönemi ve corona virüsü ile ilgili açıklamalar yaptı.

'Galatasaray'da oynuyorum, mutluyum'

Uruguay'dan Radio Deportivo'ya konuşan Saracchi, "Takım içersinde iyi bir konumdayım. Bir miktar sakatlık sıkıntısı yaşamış olsam da, forma giyip oynama fırsatı buluyorum. Bu benim için çok önemli ve beni gerçekten mutlu ediyor. Ancak Leipzig ile kontratım var ve sonrasında belki de Almanya'ya dönmem gerekecek" dedi.

'Güney Amerika'daki taraftarlar gibiler'

Uruguaylı futbolcu şöyle devam etti: "Galatasaray olarak takım halinde iyi işlere imza atıyoruz ve bunu sürdürmek istiyoruz. Türkiye ligini de beğeniyorum. Gerçekten çok kaliteli takımlar var. Bu ligi benim için cazip kılan faktörlerden bir tanesi de taraftarları. Güney Amerika'daki futbol seyircisine benziyorlar".

'Virüs kapabiliriz diye oynamak istemiyorlar'

Tüm dünyayı olduğu gibi son dönemde Türkiye'yi de etkisi altına corona virüsü salgını konusunda da açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki oyuncu "Türkiye'de çok fazla corona virüs vakası yok ve durum kontrol altında görünüyor. Ligde maçlar bu hafta seyircisiz oynanacak ama belki bir sonraki hafta ertelenebilir. Virüs kapabiliriz diye futbolcular oynamak istemiyor. Sahaya çıkmaktan şikayetçi olan pek çok oyuncu var. Ne olacağını bilmiyoruz, beklememiz gerekiyor" diye konuştu.

'Markette boş rafları gördüğünüzde algılıyorsunuz'

İstanbul'daki yaşantısından konuyla ilgili gözlemlerini de aktaran Saracchi şunları anlattı: "Süpermarkete gittiğinizde boşalan rafları gördüğünüzde corona ile ilgili durumu algılıyorsunuz. Alkol muhteva eden jel dezenfektanlar satın alıyoruz ancak yeteri kadar maske yok. Annem ve kız kardeşimin Uruguay'a dönüşleri için de bunlardan almam gerekti. Uruguay'daki durum da beni ciddi kaygılandırıyor. Çünkü bu tip şeylere hazır ve hazırlıklı değiliz".