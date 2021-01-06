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06.01.2021 - 19:04 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Saraloğlu: Oyuncularımız istekliydi ve kazandık

Süper Lig’in 17’nci haftasında Medipol Başakşehir, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu ve BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Saraloğlu: Oyuncularımız istekliydi ve kazandık
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Galibiyetin ve 3 puanın önemini belirten Saraloğlu, “Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. İçinde bulunduğumuz durum bize yakışmıyordu. Zaman zaman oynadığımız oyun bizi mutlu etmedi. Mağlubiyet ve beraberlikle geçen 7 hafta vardı. Kazanma isteğiyle başladık. Konsantrasyonumuz maçı kazanma üzerineydi. Çok istekli oyuncularımızı kutlamalıyım. Geçen yılın şampiyonu olarak yeni bir başlangıç yaptık. Rakip kapanarak oynadı. Bize geniş alan bırakmadı. Sol kanattan yaptığımız ataklar bizi pozisyonla buluşturdu. 40’ıncı dakikaya kadar üstünlüğümüzle geçti. Gol bizi rahatlattı. İkinci yarı daha sert yüksek topla gelecek bir rakip beklemiştik ve bu da oldu. Tüm savunma da bu anlayıştaydı. Rakibe fırsat vermedik. İlk yarı bir kafa vuruşu, bir uzaktan şut ve yan ortalarla geldiler. Kazandığımız için mutluyuz. Skor farklı olabilirdi. Bize güç ve moral verecek bir galibiyet aldık” açıklamasında bulund u.

“BERKAY’I BEĞENDİK”
Sağ bek mevkiisinde Berkay Özcan’ın oynatılmasını değerlendiren Saraloğlu, “Sakatlıklar bizi üzdü. Geri dönüşü kısa olan ve uzun olan oyuncular var. Caiçara’nın uzun sürmesi sonrası Rafael ile orayı telafi ettik. Stoperde Skrtel’in boşluğunu Ponck ile doldurduk. Sağ bek Uğur’un eski güncünde olamaması nedeniyle Berkay bize destek verecek bir oyuncuydu. Bir pozisyonda rakibini kaçırdı. Berkay’ı beğendik, destek verdiği için teşekkür ederim” dedi.

BAKKAL: OYUN İLERLEYEN HAFTALARDA SKORA DA YANSIYACAK
Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Bakkal, “Başakşehir’e karşı ikinci yarı en iyi oyunumuzu oynadık. İlk 15 dakika oyuna alışma ve sistemi çözmede bocalama yaşadık, bir pozisyon verdik. Alan kapatma ve Başakşehir’i durdurma anlamında iyi işler yaptık, ikinci yarı çift forvete dönünce iyi işler yapan Erzurumspor vardı. Ön bölgede üretkenliği arttırsaydık farklı skorla bitebilirdi, sık maç oynuyoruz. Erzurumspor’un disiplininden ve yapmak istediğinden memnunum. Bu oyun ilerleyen haftalarda skora da yansıyacaktır. Devreye kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, transferle devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“TRANSFER YAPACAĞIZ”
Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da Bakkal, "Her takım gibi biz de transfer yapacağız” ifadelerini kullandı.

Saraloğlu: Oyuncularımız istekliydi ve kazandık

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