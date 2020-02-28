ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde Gaziantep Basketbol'u 82-72 maÄŸlup eden PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ufuk SarÄ±ca, Ã¼st sÄ±ralarda kalmayÄ± arzuladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

SarÄ±ca, basketbol ÅŸubesinin internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, milli maÃ§lar nedeniyle Semih Erden ve Metecan Birsen'in yanÄ± sÄ±ra Amath M'Baye'nin Fransa, Jordan Morgan'Ä±n da Slovenya milli takÄ±mlarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Bu tarz aralardan sonra tekrar baÅŸlangÄ±Ã§larÄ±n zor olabileceÄŸini ifade eden SarÄ±ca, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "YalnÄ±zca bir antrenman yapabildik ama Gaziantep Basketbol karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok diriydik. Eski alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± ortaya koyduk, sezon baÅŸÄ±ndan bu yana iyi savunma yapan tempolu takÄ±mÄ± yeniden sahaya yansÄ±ttÄ±k. MaÃ§Ä± uzun sÃ¼re Ã¶nde gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k, son 5 dakika bence daha dikkatli oynamalÄ±ydÄ±k. GenÃ§ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n aldÄ±klarÄ± sÃ¼reyi daha iyi deÄŸerlendirmeleri lazÄ±mdÄ±. Milli aranÄ±n ardÄ±ndan kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in mutluyuz."Â

SarÄ±ca, Ligde 20. haftanÄ±n ardÄ±ndan bulunduklarÄ± konumun Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, "Normal sezonun bitimine 10 maÃ§ kaldÄ±. Ã–nemli olan istikrarlÄ± bir ÅŸekilde burayÄ± takip edebilmek. Sezon baÅŸÄ±ndan bu yana birinci veya ikinci sÄ±radayÄ±z. Ãœst sÄ±ralarda kalmaya arzuluyuz. Onun iÃ§in de elimizden geleni yapÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 1 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ deplasmanda TÃ¼rk Telekom'la karÅŸÄ±laÅŸacak yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, 4 Mart Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ise FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ± Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä±nda Ukrayna'da Kiev Basket'e konuk olacak.

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