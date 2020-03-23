ING Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ufuk SarÄ±ca yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenen ligin ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ±na dair bir Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SarÄ±ca, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, liglerin ertelenmesiyle takÄ±m olarak Ã§alÄ±ÅŸmalara ara verdiklerini, oyuncularda, teknik ve idari kadroda ÅŸu ana kadar hastalÄ±k belirtilerini gÃ¶steren herhangi bir ismin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uyduklarÄ±nÄ± kaydeden SarÄ±ca, "Ã–ncelik burada saÄŸlÄ±k, dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz bu. UmarÄ±m olumlu geliÅŸmeler olur." dedi.

SarÄ±ca, yaÅŸanan sÃ¼recin ilk olduÄŸunu belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â "GeliÅŸmeleri takip etmek lazÄ±m. Normal hayatta sÃ¼rekli seyahat eden, maÃ§ oynayan ve antrenman yapan bireyler olarak diÄŸer insanlardan mental olarak sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z olacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. OyuncularÄ±ma da bunu sÃ¶yledim. Fiziksel antrenmanlar Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor ama spor adamlarÄ±nda mental olarak da sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§Ä±kabilir. Liglerin ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ±na dair bir Ã¶ngÃ¶rÃ¼m yok. MaÃ§larÄ±n ve liglerin durumu ancak saÄŸlÄ±klÄ± bir ortam olursa Ã¶nem kazanÄ±r. SÃ¼reci takip ediyoruz."

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