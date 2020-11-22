MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Sarıyer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
22.11.2020 - 19:34 | | AA

Sarıyer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sarıyer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
ABONE OL

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi 

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili 

Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Nikalina, Merve İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Krystyna, Abdulazimova, (Mısra Aşçı, Gizem Düzeltir, Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge, Miniriye Vatansever) 

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Tatiana, Ergül Eroğlu, Alesia, İlkin Aydın, Selin Hazal Arifoğlu, (Gizem Güresen, Elifsu Ericek, Sezen Keşkekoğlu, Beren Yeşilırmak) 

Setler: 16-25, 18-25, 12-25 

Süre: 67 dakika (23, 23, 21)

Sarıyer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

 

Ersan Parlatan: "Umut verici bir galibiyet oldu"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş - TOFAŞ: 94-85
    Beşiktaş - TOFAŞ: 94-85
  2. Aslan'da 3 isim idmanda yer aldı!
    Aslan'da 3 isim idmanda yer aldı!
  3. Son dakika - İsmail Kartal: "Maçı kazanmamız çok normal zaten"
    Son dakika - İsmail Kartal: "Maçı kazanmamız çok normal zaten"
  4. İlhan Palut'tan 3 puan vurgusu!
    İlhan Palut'tan 3 puan vurgusu!
  5. Galatasaray set vermedi!
    Galatasaray set vermedi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Fenerbahçe'de Kemal Ademi gelişmesi!

Son dakika - Fenerbahçe'de Kemal Ademi gelişmesi!

Son dakika - Ersun Yanal: "Benim bıraktığım dünya ile farklılıklar var"

Son dakika - Ersun Yanal: "Benim bıraktığım dünya ile farklılıklar var"

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı: "Bazı şeyler değişecek"

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı: "Bazı şeyler değişecek"

MotoGP'de son yarışı Miguel Oliveira kazandı

MotoGP'de son yarışı Miguel Oliveira kazandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet