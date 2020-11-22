22.11.2020 - 19:34 | | AA
Sarıyer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili
Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Nikalina, Merve İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Krystyna, Abdulazimova, (Mısra Aşçı, Gizem Düzeltir, Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge, Miniriye Vatansever)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Tatiana, Ergül Eroğlu, Alesia, İlkin Aydın, Selin Hazal Arifoğlu, (Gizem Güresen, Elifsu Ericek, Sezen Keşkekoğlu, Beren Yeşilırmak)
Setler: 16-25, 18-25, 12-25
Süre: 67 dakika (23, 23, 21)