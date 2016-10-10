Şaşırtan sistem

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İzlanda deplasmanına sürpriz bir sistem ve kadro ile çıktı. Tecrübeli hoca, kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Forvetsiz bir sistem benimseyen Terim, 4-6-0’ı kullandı. EURO 2016 öncesi hazırlık ve eleme maçlarında da zaman zaman bu dizilişi uygulayan ay-yıldızlı teknik adam, zorlu deplasman öncesi yine radikal bir karar aldı.

Ukrayna ile evinde 2-2 beraber biten maçtan sonra Hakan Balta sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Cenk Tosun ve Enel Ünal da yedeğe çekildi.

Fatih Terim, bu futbolcuların yerine İzlanda maçında Kaan Ayhan, Volkan Şen ve Yasin Öztekin’i ilk 11’de tercih etti.