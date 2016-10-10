MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Şaşırtan sistem
10.10.2016 - 02:30 |

Şaşırtan sistem

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İzlanda deplasmanına sürpriz bir sistem ve kadro ile çıktı.

Şaşırtan sistem
ABONE OL
İzlanda - Türkiye: 2-0
İzlanda - Türkiye: 2-0
İzlanda - Türkiye: 2-0
İzlanda - Türkiye: 2-0Haberin Tüm Fotoğrafları

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İzlanda deplasmanına sürpriz bir sistem ve kadro ile çıktı. Tecrübeli hoca, kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Forvetsiz bir sistem benimseyen Terim, 4-6-0’ı kullandı. EURO 2016 öncesi hazırlık ve eleme maçlarında da zaman zaman bu dizilişi uygulayan ay-yıldızlı teknik adam, zorlu deplasman öncesi yine radikal bir karar aldı.

Ukrayna ile evinde 2-2 beraber biten maçtan sonra Hakan Balta sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Cenk Tosun ve Enel Ünal da yedeğe çekildi.

Fatih Terim, bu futbolcuların yerine İzlanda maçında Kaan Ayhan, Volkan Şen ve Yasin Öztekin’i ilk 11’de tercih etti.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber