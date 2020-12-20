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20.12.2020 - 17:36 |

Sassuolo - Milan: 1-2

Milan, Serie A'nın 13. haftasında Sassuolo'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 2 maç sonra kazandı. Attığı bir gol VAR incelemesiyle iptal edilen Hakan Çalhanoğlu, ilk golün asistini yaptı.

Sassuolo - Milan: 1-2
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Milan, Serie A'nın 13. haftasında Sassuolo'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 2 maç sonra kazandı.

Mücadelede Milan'ın gollerini 1. dakikada Leao, 26. dakikada Alexis Saelemaekers attı.  Sassuolo'nu tek golünü 89. dakikada Domenico Berardi kaydetti.

6.2 saniyede gol geldi
Maça hızlı başlayan Milan saniyeler içinde golü buldu. Milan'ı, Sassuolo deplasmanında 6.2'inci saniyede öne geçiren Rafael Leao, İtalya Ligi tarihinin en erken golünü attı.

Hakan'dan asist
Başlama vuruşunun ardından topu ceza sahası sol ön çizgisi yakınına kadar taşıyan Hakan Çalhanoğlu, topu Leao'nun önüne bıraktı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahasına taşıyıp ağları havalandıardı.

İLK 11'LER

Sassuolo: Consigli, Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio, Bourabia, Lopez, Berardi, Traore, Duricic, Defrel


Milan: Donnarumma, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Brahim Diaz, Hakan Çalhanoğlu, Leao

Sassuolo - Milan: 1-2

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