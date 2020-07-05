Sassuolo'da Mert Müldür yine gol attı!

Serie A takımlarından Sassuolo'da top koşturan milli futbolcu Mert Müldür de ligde üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşadı.

Lecce'yi ağırlayan Sassuolo, maçın henüz 5. dakikasında Caputo ile 1-0 öne geçti. Lecce, 27. dakikada Lucioni ile skorda dengeyi kurdu ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi takım, Berardi'nin 63. dakikada penaltı golüyle bir kez daha öne geçerken, bu golden 4 dakika sonra Lecce, Mancosu'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

78. dakikada Boga ile 3-2 tekrar üstünlüğü yakalayan Sassuolo'da maçın skorunu tayini eden golü, 83. dakikada Mert Müldür attı.

Serie A'daki ilk gol sevincini geçen hafta Fiorentina karşısında yaşayan Müldür, üst üste ikinci maçında ikinci golünü kaydetmeyi başardı.

Sassuolo, Lecce’yi 4-2 yenerek, puanını 40'a yükseltti ve 9. sırada yer aldı. Lecce ise pandemi sonrasındaki dönemde peş peşe 4. yenilgisini yaşadı ve 25 puanla 18. sırada kaldı.

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