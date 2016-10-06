Savunma sil baştan

A Milli Takımımız, Ukrayna maçının son hazırlığını dün akşam yaptı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanın 15 dakikalık bölümü medyaya açık tutuldu.

Ay-yıldızlı futbolcuların, koşu, ısınma hareketleri ve 5’e 2 pas çalışmasından sonra taktik çalışmalar yaptığı aktarıldı. Fatih Terim’in çift kale maçta Ukrayna karşılaşmasının taktik planı üzerinde durduğu ve oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Terim taktik çalışmanın ardından kafasındaki 11’i de belirledi. Deneyimli teknik adamın, Hasan Ali Kaldırım’ın yerine kadroya çağırdığı Caner Erkin ve çok uzun bir aradan sonra ay-yıldızlı ekibe dönen gurbetçi oyunculardan Ömer Toprak’ı ilk 11’de sahaya sürmeye karar verdiği belirlendi. Hafif ağrıları bulunan Caner Erkin’de sorun çıkması halinde defansın solunda İsmail Köybaşı görev yapacak.

Gençler kulübeye

Savunma hattında büyük değişime gidecek olan Fatih Terim, stoper bölgesinde Ömer Toprak’ın yanında Hakan Balta’yı görevlendirecek. Hırvatistan ile geçen ay deplasmanda 1-1 berabere kaldığımız maçta 11’de sahaya çıkan İsmail Köybaşı, Kaan Ayhan ve Okay Yokuşlu’nun bugün yedek soyunmaları bekleniyor.

Hırvatistan karşılaşmasında son dakikalarda oyuna dahil olan Volkan Şen ise Ukrayna’ya karşı büyük ihtimalle ilk 11’deki yerini alacak. Milli Takımımız’ın zorlu müsabakadaki gol ayağı yine Cenk Tosun olacak.

Son prova

Milli Takım, Ukrayna maçının hazırlıklarını dün tamamladı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra milliler, pas çalışması yaptı. Futbolcuların antrenmanda neşeli oldukları gözlendi. Antrenmanın basına açık bölümünde teknik heyet ve futbolcular, toplu fotoğraf çektirdi.

Hollanda ile kritik sınav

Ümit Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 8. Grup’taki 7. maçında bugün Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak. Grupta 9 puanla 3. sırada yer alan milliler, AZ Stadı’nda saat 19.30’da başlayacak karşılaşmada 10 puanlı rakibini mağlup ederse ikinci basamağa yükselecek. Son maçını 11 Ekim’de Slovakya ile oynayacak milliler grubu ilk 2’de tamamlarsa finallere katılmak için play-off oynamaya hak kazanacak.