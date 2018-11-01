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01.11.2018 - 00:01 | | AA

Schalke 04, Almanya Kupası'nda 3. tura yükseldi

Almanya Kupası'nda Schalke 04, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 berabere sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonunda Köln'ü 6-5 mağlup ederek üst tura çıktı.

Schalke 04, Almanya Kupası'nda 3. tura yükseldi
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Almanya Kupası 2. turunda Schalke 04, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 berabere sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonunda Köln'ü 6-5 mağlup ederek üst tura çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında 6 Kasım Salı günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Schalke 04, Almanya Kupası'nda ikinci lig ekiplerinden Köln'e Rhein-Energie Stadı'nda konuk oldu.

Köln, ilk yarıyı Jhon Cordoba'nın 43. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Schalke 04, 87. dakikada Kölnlü futbolcu Rafael Czichos'un ceza sahasında topu elle müdahalesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını gole çeviren Nabil Bentaleb, skoru 1-1'e getirdi ve normal süre bu skorla sona erdi. Maçın uzatma bölümlerinde gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Schalke 04, penaltılarda Köln'e 6-5 üstünlük sağlayarak Almanya Kupası'nda 3. tura yükseldi.

Köln'de, Almanya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Türk asıllı futbolcu Salih Özcan ilk 11'de başladığı maçta 120 dakika sahada kaldı.

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