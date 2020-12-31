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31.12.2020 - 19:15 |

Schalke 04, Arsenal'dan Kolasinac'ı kiraladı

Schalke 04, Arsenal'da oynayan eski futbolcusu Sead Kolasinac'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Schalke 04, Arsenal'dan Kolasinac'ı kiraladı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, Arsenal'da oynayan eski futbolcusu Sead Kolasinac'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Bosna Hersekli sol bek oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. 

Daha önce 2012-2017 yıllarında Schalke 04 forması giyen Kolasinac, 2017 yazında transfer olduğu Arsenal'da 113 maça çıktı ve 5 gol attı.

Schalke 04, Arsenaldan Kolasinacı kiraladı

 

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