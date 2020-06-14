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14.06.2020 - 19:02 |

Schalke 04 - Bayer Leverkusen: 1-1

Schalke, Bundesliga'nın 31. haftasında Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 13 maça çıktı.

Schalke 04 - Bayer Leverkusen: 1-1
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Bundesliga'da 31. haftada Schalke 04 ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Maç 1-1 Sona erdi.

Ev sahibi ekip, 51. dakikada Caligiuri'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Bayer Leverkusen, 81. dakikada Paulinho ile skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Schalke'de 4 Türk oynadı. Ozan Kabak 90 dakika forma giyerken Ahmed Kutucu 73 dakikada kenara geldi. Maça 11'de başlayan Can Bozdoğan 68 dakikada kenara gelirken Levent Mercan 3 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Schalke'nin puanı 39 oldu ve galibiyet hasreti 13 maça yükseldi. Leverkusen'in puanı ise 57'ye çıktı.

 

İLK 11'LER

Schalke 04: Nübel - Kenny, Ozan Kabak, Oczipka, Miranda - McKennie, Boujellab - Caligiuri, Can Bozdoğan, Schöpf - Ahmed Kutucu.

Bayer Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Wendell, Bender, Kerem, Amiri, Aranguiz, Weiser, Kai Havertz, Alario, Diaby

Schalke 04 - Bayer Leverkusen: 1-1

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