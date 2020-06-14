Schalke 04 - Bayer Leverkusen (CANLI)

Bundesliga'da 31. haftada Schalke 04 ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Schalke'de Ozan Kabak, Can Bozdoğan ve Ahmed Kutucu ilk 11'de sahaya çıktı. Leverkusen 30 haftada topladığı 56 puanla 5. sırada yer alıyor. Son 12 maçında galibiyet alamayan Schalke'nin ise 38 puanı bulunuyor.

Schalke 04 - Bayer Leverkusen: 1-0

GOL: 51' D. Caligiuri (Penaltı) (Schalke)

İLK 11'LER

Schalke 04: Nübel - Kenny, Ozan Kabak, Oczipka, Miranda - McKennie, Boujellab - Caligiuri, Can Bozdoğan, Schöpf - Ahmed Kutucu.

Bayer Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Wendell, Bender, Kerem, Amiri, Aranguiz, Weiser, Kai Havertz, Alario, Diaby

Ozan Kabak'ın Hikayesi