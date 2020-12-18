Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum’un görevine son verdi
18.12.2020 - 15:39 | | AA

Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum’un görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarındanSchalke 04, teknik direktör Manuel Baum’un görevine son verdi.

Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum’un görevine son verdi
ABONE OL

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Schalke 04 yönetiminin Baum’un görevine son verme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Bundesliga’da hafta sonu Arminia Bielefeld’e ve Almanya Kupası 2. turunda 22 Aralık Salı günü Ulm’e karşı oynanacak karşılaşmalarda geçici olarak Huub Stevens’in teknik direktörlük görevini üstleneceği, Mike Büskens’in de Stevens’in yardımcılığını yapacağı ifade edildi.

Hollandalı teknik adam böylelikle dördüncü kez mavi-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak görev yapacak.

1996-2002 ve 2011-2012 yıllarında daha sonra da 2018-2019 sezonun son bölümünde Schalke 04 takımının başında bulunan Stevens, mavi-beyazlılara 1997’de UEFA Kupası'nı 2001 ve 2002 yıllarında da Almanya Kupası'nı kazanmıştı.

Manuel Baum ise bu sezonun 3. haftasında Schalke 04 takımının başına getirilmişti.

Bundesliga’da 4 puanla 18. sırada yer alan Schalke 04’un bu sezon galibiyeti bulunmuyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
FIFA'nın 'Yılın Futbolcusu Ödülü' gecesinde şoke eden anlar! Cristiano Ronaldo...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Onyekuru'da son dakika! İşte yeni takımı...

Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum’un görevine son verdi

Lewandowski'nin Schalke'ye attığı goller

    Ahmet Nur Çebi: Hiç kimse Beşiktaş'ın hocasına 'x' diye hitap edemez. Burası Beşiktaş!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Yarsuvat yoğun bakıma alındı!
      Yarsuvat yoğun bakıma alındı!
    2. Uğurcan Çakır'ın penaltı isyanı!
      Uğurcan Çakır'ın penaltı isyanı!
    3. Erdoğan: Daha farklı kazanabilirdik
      Erdoğan: Daha farklı kazanabilirdik
    4. Yusuf Yazıcı'dan itiraf!
      Yusuf Yazıcı'dan itiraf!
    5. File derbisinde zafer G.Saray'ın
      File derbisinde zafer G.Saray'ın



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Keçiörengücü: 2 - AE Balıkesirspor: 1

    Keçiörengücü: 2 - AE Balıkesirspor: 1

    Son dakika | Beşiktaş'ta Erzurumspor maçının kadrosu açıklandı

    Son dakika | Beşiktaş'ta Erzurumspor maçının kadrosu açıklandı

    1. Lig derbisinde zafer VakıfBank B Takımı'nın

    1. Lig derbisinde zafer VakıfBank B Takımı'nın

    Eskişehirspor'da 13 ayda 23 milyon lira borç ödendi

    Eskişehirspor'da 13 ayda 23 milyon lira borç ödendi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet