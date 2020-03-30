Schalke 04'ten örnek davranış! Tüm maaş ve bonuslardan vazgeçtiler...

Schalke 04'te yönetim ve futbolcular kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için bu sezonun geri kalanın elde edecekleri maaş ve bonuslardan vazgeçti. Jochen Schneider konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, koronavirüs her birimizi etkiliyor. Özellikle böyle zamanlarda, hepimizin birbirimize yardım etmesi ve desteklemesi çok önemli. Tüm ekibimiz oy birliği ile böyle bir karara vardı. Oyuncuların sorumluluklarının çok farkında olmaları ve bu dayanışma hareketini yapmaları sadakatlerinin büyük bir işaretidir. Oyuncularımız bu kulübün kendileri için ne anlama geldiği konusunda net bir açıklama yaptı. Açıklama daha net olamazdı: Hepimiz sadece iyi zamanlarda değil, kötü zamanlarda da FC Schalke 04 için birlikteyiz." ifadelerini kullandı.