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06.10.2018 - 19:13 | | AA

Schalke 04'ün çıkışı sürüyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, deplasmanda Fortuna Düsseldorf’u 2-0 yendi.

Schalke 04'ün çıkışı sürüyor
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, deplasmanda Fortuna Düsseldorf’u 2-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04, Bundesliga'nın 7. haftasında Merkur Spiel Arena'da Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu.

İlk 45 dakikası golsüz tamamlanan karşılaşmada Schalke 04, 48. dakikada Weston McKennie ve 53. dakikada Guido Burgstaller ile bulduğu gollerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Weston McKennie'nin attığı golün pasını, Türk asıllı futbolcu Suat Serdar verdi. İlk 11'de sahaya çıkan Suat Serdar, 62. dakikada yerini Mark Uth'a bıraktı.

Fortuna Düsseldorf ekibinde ise milli futbolcu Kaan Ayhan 90 dakika sahada kaldı.

Geçen hafta Mainz 05'i tek golle yenerek bu sezon Bundesliga'da ilk galibiyetini alan, hafta arasında da Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen mavi-beyazlı takım, böylelikle üst üste 3 galibiyet elde ederek çıkış yakaladı.

Schalke 04, sıralamada maç fazlasıyla 6 puanla 14. sıraya yükselirken, Fortuna Düsseldorf ise 5 puanla 17. sıraya geriledi.

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