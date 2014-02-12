Schalke, Meyer'e 20 milyon euro değer biçti!

Schalke Kulübü Başkanı Clemens Tönnies, "Aynı mesele Draxler'de de başımıza geldi. Oyuncumuzu eğitimini tamamlamadan kimseye vermedik, Draxler de bunu kabul etti. Meyer'i de vermeye yanaşmıyoruz, ama kontratlarında belli bir miktara serbest kalır maddeleri de var. Bu bedeli veren oyuncuyu alır. Burada kimseye de gocunma hakkımız olmaz. Bu takım Bayern Münih de olsa." dedi.