12.02.2014 - 16:33 | | CİHAN
Schalke, Meyer'e 20 milyon euro değer biçti!
Schalke 04 son haftalarda yıldızı parlayan genç oyuncusu Max Meyer için 20 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi koyduğu ortaya çıktı.
Schalke Kulübü Başkanı Clemens Tönnies, "Aynı mesele Draxler'de de başımıza geldi. Oyuncumuzu eğitimini tamamlamadan kimseye vermedik, Draxler de bunu kabul etti. Meyer'i de vermeye yanaşmıyoruz, ama kontratlarında belli bir miktara serbest kalır maddeleri de var. Bu bedeli veren oyuncuyu alır. Burada kimseye de gocunma hakkımız olmaz. Bu takım Bayern Münih de olsa." dedi.