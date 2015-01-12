12.01.2015 - 17:23 | | AA
Schalke, Nastasic'i kiraladı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, savunma oyuncusu Matija Nastasic'i sezon sonuna kadar Schalke 04'e kiraladı.
Manchester ekibinin kadrosuna İtalyan teknik adam Roberto Mancini döneminde katılan ve şu anki teknik direktör Manuel Pellegrini döneminde fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Sırp oyuncunun Alman ekibine satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.
En son Manchester City'nin Arsenal'a 3-0 mağlup olduğu ağustos ayındaki Community Shield maçında forma giyen Nastasic, geçen sezon 11 maçta ilk onbirde sahaya çıkmıştı.