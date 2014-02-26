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26.02.2014 - 23:36 |

Schalke - Real Madrid: 1-6

Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında Real Madrid deplasmanda Schalke 04'ü 6-1'lık skorla adate bozguna uğrattı.

Schalke - Real Madrid: 1-6
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Schalke - Real Madrid: 1-6
Schalke - Real Madrid: 1-6
Schalke - Real Madrid: 1-6
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Veltins-Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi Schalke'nin tek golünü 90. dakikada Huntelaar atarken konuk ekip Real Madrid'e farklı galibiyeti getiren golleri 13. ve 57. dakikalarda Karim Benzema, 21. ve 69. dakikalarda Gareth Bale, 52. ve 89. dakikalarda Ronaldo kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 18 Mart 2014 tarihinde oynanacak rövanş maçı öncesinde tur kapısını aralamış oldu.

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