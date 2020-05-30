Schalke - Werder Bremen maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

Farklı Dortmund yenilgisiyle başlayan salgın dönüşü, Augsburg ve Düsseldorf mağlubiyetleriyle devam etti ve Schalke, hem savunmada hem hücumda keyif vermeyen bir görüntüye büründü. Ozan Kabak'ın savunmaya dönüşü Düsseldorf karşısında geriyi biraz toparlasa da 5 dakikada rakibe teslim oldular ve galibiyetsiz geçen maç sayısı 10 oldu! Benito Raman iyileşti, Suad Serdar ve Amine Harit'in sakatlıkları sürüyor. TD David Wagner, Düsseldorf karşısında savunmada bir önceki maçlara göre daha iyi olduklarını ama kritik anlarda olmayacak hatalar yapıp puansız ayrıldıklarını belirtti.

Bremen ise sarsıcı Leverkusen yenilgisi sonrası 2 maçta 4 puanı hanesine yazdırıp biraz olsun morallendi. Küme düşme hattından çıkmak için seri galibiyetlere ihtiyaçları var ancak son 2 maçta savunmayı toparlayan Milos Veljkovic'in cezalı oluşu canlarını biraz sıkabilir... Veljkovic'in boşluğunu Christian Gross'un doldurması beklenirken, sol tarafı emanet ettikleri Ludwig Augustinsson'un durumu ise maç saati netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 10 resmi maçın 8'i "2.5 ÜST" bitti.

- Schalke ligdeki son 6 maçının 5'ini kaybetti, 10 maçtır galibiyet yüzü göremedi!

- Bremen'in deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 2'si "2.5 ALT" oldu. "2.5 ALT" olan maçları kazanan Bremen, olmayan maçları kazanamadı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Schalke kazanır" oldu! %34'lük kesim salgın dönüşü üst üste 3 yenilgi alan Schalke'nin evinde, bu sefer, kazanacağını düşünüyor. %13'lük kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş ve her iki takımdan da gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

Schalke müthiş düşüşe geçti. Virüs arasından sonra tüm maçlarını rakibine teslim olarak kaybeden Schalke, hem defansta hem hücumda çözüm bulamayan bir takım haline geldi. Teknik Direktör David Wagner'in hiçbir hamlesi tutmuyor, zor bir süreç. Bremen işe son iki maçta aldığı 4 puanla ligde kalma yarışında nefes aldı. Zorlu Gladbach karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Bremen, aynı konsantrasyonu Schalke maçında da gösterirse, ligdeki deplasman takımların dominasyonu doğrultusunda kazanabilir.