22.11.2014 - 18:18 |
Schalke - Wolfsburg: 3-2
Almanya Bundesliga'da 12. hafta maçında Schalke 04 sahasında Wolfsburg'u 3-2 yendi.
SKORER
Veltins-Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip Wolfsburg'un gollerini 37. dakikada Olic ve 74. dakikada Bendtner atarken, Schalke'ye galibiyeti getiren golleri 10. ve 22. dakikalarda Maxim Choupo-Moting ve 25. dakikada Fuchs kaydetti.
Bu sonucun ardından Schalke puanını 17 yaparken, ligde ikinci sırada bulunan Wolfsburg 23 puanla yerini korudu ancak Bayern Münih'le puan farkının açılmasına engel olamadı.