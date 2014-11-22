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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Schalke - Wolfsburg: 3-2
22.11.2014 - 18:18 |

Schalke - Wolfsburg: 3-2

Almanya Bundesliga'da 12. hafta maçında Schalke 04 sahasında Wolfsburg'u 3-2 yendi.

Schalke - Wolfsburg: 3-2
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Schalke - Wolfsburg: 3-2
Schalke - Wolfsburg: 3-2
Schalke - Wolfsburg: 3-2
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Veltins-Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip Wolfsburg'un gollerini 37. dakikada Olic ve 74. dakikada Bendtner atarken, Schalke'ye galibiyeti getiren golleri 10. ve 22. dakikalarda Maxim Choupo-Moting ve 25. dakikada Fuchs kaydetti.

Bu sonucun ardından Schalke puanını 17 yaparken, ligde ikinci sırada bulunan Wolfsburg 23 puanla yerini korudu ancak Bayern Münih'le puan farkının açılmasına engel olamadı.

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