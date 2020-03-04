04.03.2020 - 16:41 |
Schalke'de Ozan Kabak depremi
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, sakatlığı dolayısıyla 9 ile 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.
Bundesliga’da Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak’tan kötü haber geldi. Alman ekibinden yapılan açıklamada, ligde oynanan Köln müsabakasında sakatlanan Ozan'ın yapılan kontroller sonrasında 9-12 hafta arası forma giyemeyeceği duyuruldu.
Bu sezon 21 resmi maçta görev alan 19 yaşındaki futbolcu rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başarmıştı. Daha önce milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Merih Demiral ve Cenk Tosun’un sakatlığından dolayı uzun süre oynayamayacağı açıklanmıştı.