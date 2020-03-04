Schalke'de Ozan Kabak depremi

Bundesliga’da Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak’tan kötü haber geldi. Alman ekibinden yapılan açıklamada, ligde oynanan Köln müsabakasında sakatlanan Ozan'ın yapılan kontroller sonrasında 9-12 hafta arası forma giyemeyeceği duyuruldu.

Bu sezon 21 resmi maçta görev alan 19 yaşındaki futbolcu rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başarmıştı. Daha önce milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Merih Demiral ve Cenk Tosun’un sakatlığından dolayı uzun süre oynayamayacağı açıklanmıştı.