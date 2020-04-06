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06.04.2020 - 07:00 |

Sekidika kiraya verilecek

Galatasaray, Jesse Sekidika’yı yeni sezonda bir takıma kiralayacak.

Galatasaray, devre arasında Eskişehirspor’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika’yı yeni sezonda bir takıma kiralayacak. 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye’de bir takıma gönderilmesi ve gelişimini tamamlaması hedefleniyor.
Nijeryalı kanat oyuncusuna devre arasında Türkiye’den bir çok takım talip olmuş ancak Galatasaray işi bitirmişti. Yabancı kontenjanında böylece yer açacak olan sarı-kırmızılılar aynı zamanda Sekidika’nın daha fazla oynaması imkanını sağlayacak.
Galatasaray ile 4 sene daha sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcunun yıllık 250 bin euro sabit ücreti bulunuyor. Oyuncunun bu maaşını kiralık gideceği kulübe ödetecek olan sarı-kırmızılılar, aynı zamanda bir miktar da kiralama bedeli talep edecek.

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