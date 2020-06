Selahattin Baki: Tahir hoca, A Takım ile altyapı arasında köprü olacak

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Futbol A Takım ve altyapı yapılandırması ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne kurulan FenerLAB analiz merkezi ile ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Futbol A Takımı ile alakalı son 2 yıldır hatalar yapıldığını ifade eden Baki, "Bunları üzerimize alıyoruz. Ders çıkartarak, çok daha sakin ve çok daha ince eleyip sık dokuyarak, adımlar atıyoruz. Bu adımların ne olduğu hem başkanımız hem yönetim kurulu tarafından, sezon sonunda tek tek açıklanacaktır. O konuda taraftarın içinin rahat olmasını istiyorum. Sonuç itibariyle henüz sezon bitmedi. Bazı eleştirilere bakıyorum, sezon bitmiş gibi bizden açıklama bekleniyor ama unutmamak gerekiyor ki, 8 hafta daha lig devam edecek. Kupa maçlarımız devam ediyor. Dolayısıyla sezon bittikten sonra bazı açıklamalar yapıp, taraftarlarımızın yüreğine su serpeceğiz" şeklinde konuştu.



"Tahir hoca, A Takım ile altyapı arasında köprü olacak"

Futbol Akademi Altyapı Koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar ile ilgili de bilgiler veren Selahattin Baki, "Biz A Takımla beraber altyapıyla ilgili de bazı adımlar atma kararı aldık. Yaptığımız araştırmalarda, özellikle Ege bölgesindeki futbolcu havuzuna hakim olmasından dolayı, 37 yaşına kadar profesyonel futbol oynamış bir kariyeri olmasından dolayı, Türk futbolundaki bize ulaştırılan referanslarından dolayı; çocuklara dokunma, babacanlık, ağabeylik üslubu altında iyi hocalık yapmasından dolayı, altyapı için anlaşmaya vardık. Kendisinin pro lisansı var. Önümüzdeki sezondan itibaren A Takım ile altyapı arasında önemli bir görev üstlenecek. Arada bir köprü görevi görecek. Ciddi bir görevdir. Bu 8 haftalık süreç hem onun hem bizim avantajımıza. A Takımımıza da pro lisansı olduğu için yardımcı olacak. 8 haftanın sonunda altyapıdaki görevine devam edecek. Dereağzı’na gittikten sonrada Samandıra’daki köprü görevi bitmeyecek. O ilişki hep devam edecek. Kendisine resmi ağızdan bir kere daha ‘Fenerbahçemize hoş geldin’ diyorum" diye konuştu.



"Hocanın önemi kadar, etrafını kimlerle donatacağımız da önemli"

Sezon sonuna kadar ellerindeki kadroyla devam edeceklerini dile getiren Baki, "Camiamız teknik direktör beklentisinde. Çok iyi anlıyoruz. Sezon sonunda bu açıklamaları yapacağız. Bu kararımız hayırlı olsun. Hocanın önemi kadar, etrafını kimlerle donatacağımız da önemli. Bunun da dersine çalışıyoruz. Gece gündüz insanlarla görüşüyoruz. Referanslar topluyoruz. Aklımızdaki insanlarla birebir görüşmeler yapıyoruz. Örneğin Marco Aurelio. Aurelio neden önemli? Bu camianın formasının ağırlığını, Fenerbahçe tarihinin ne demek olduğunu bilen birisi. Yabancı olmasına rağmen Türk Milli Takımı'na kadar yükselmiş bir isimdir. Ciddi başarıları vardır. İspanyolca, Portekizce ve Türkçesi çok üst düzeyde. Dolayısıyla her yabancı futbolcuyla yakın ilişki kurabilecek, kim gelirse gelsin hocayla yakın ilişki kurabilecek, kariyerinden tecrübesinden ve lisanlarından dolayı bunları söylüyorum. Bunun haricinde Fenerbahçe kültürünün olmazsa olmazı olan, Brezilya ilişkilerinde de o kültürü ve ilişkiyi canlı tutmak adına da çok faydalı olacak. Hocanın etrafını doğru donatmak derken, bundan bahsediyorum. Bana göre bu taşlardan bir tanesi Aurelio idi ve ona da buradan bir kere daha 'Hoş geldin' diyorum" açıklamasında bulundu.



"Bir gün bile ara vermediğimizden camiamızın şüphesi olmasın"

Pandemi sürecinde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerinin altını çizen Selahattin Baki, "Korona virüs süreci başladığı andan itibaren bir gün dahi ara vermeden başkanımızın önderliğinde ilgili yönetici arkadaşlarla ve ilgili profesyonel arkadaşlarla hem Futbol A takım yapılandırması hem altyapı yapılandırması hem de önümüzdeki sezon takımı çalıştıracak olan teknik direktörle alakalı bütün görüşmelerimizi, planlarımızı yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bir gün bile ara vermediğimizden camiamızın şüphesi olmasın. Bu konuda da çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.



"Samandıra teknolojik olarak başka bir seviyeye çıkıyor"

FenerLAB ile ilgili de konuşan Baki, "Kaptanımız Emre tarafından bize bu tavsiye edildi. Kendisinin Avrupa kariyerinde gördüğü yaşadığı bir olaydı. Evet, bir laboratuvar kuruldu. Bazı teknolojik aletler Samandıra’ya alındı. Bu ne işe yarayacak? Özellikle sakatlık önleyici aletler ve programlar Samandıra’ya taşınıyor. Mesela hangi futbolcunun ne kadar yorgun olduğu bazen hiç belli olmuyor. Bu testlerle futbolcunun yorgunluk derecesi veya kaslarında sertleşme olup, olmadığı tespit ediliyor. Bunlar sakatlıkları önleme açısından çok önemli adımlar. Teknolojik olarak Samandıra başka seviyeye çıkıyor" dedi.



"Konsantre bir şekilde cuma gününü ve kupa maçını bekliyoruz"

Cuma günü Süper Lig'de Kayserispor ile ardından Trabzonspor ile karşılaşacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına da değinen Selahattin Baki, "Gönül isterdi ki taraftarlarla beraber olalım ancak dünyadaki şartlardan dolayı şu maçı oynayabilmemiz büyük bir olay. Öncelikle çubuklu formamız Saraçoğlu çimlerine ayak basacak, şükür kavuşturana. Taraftarımız iyi günde kötü günde bize destek oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Dualarını, pozitif enerjilerini esirgemeyeceklerini biliyoruz. Uzun bir süre ilk defa resmi maça çıkıyoruz. Çok önemli bir karşılaşma. Ardından çok önemli bir kupa maçımız var. Şu anda konsantre bir şekilde cuma gününü ve ardından oynayacağımız kupa maçını bekliyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Korona virüs süreci halen devam ediyor. Böyle zamanlarda er meydanına çıkıp oynamak kolay değil. Herkese başarılar diliyorum ama tabii ki her zamanki gibi en üstün başarılar her zaman Fenerbahçe’nin olsun" diyerek sözlerini tamamladı.