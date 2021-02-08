Selahattin Baki: Üstüme algı yapıyorlar

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 1-0 kaybettiği maç sonrasında sarı lacivertli yönetici Selahattin Baki, Galatasaray derbisinin ardından yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

'İRFAN CAN İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ'

Ben normal şartlarda 1907 koltuklarına uğramayacaktım. Tamamiyle şans eser. Kapıda başka tanıdıklar görünce gidip selam vereyim dedim. Şahsi sima olarak tribün zamanlarından tanıdığım bir insan o sırada. İsmi de aklımda yoktu. Bugün tekrar ismini öğrendim. Hatta yanımızda Spor Şube Müdürü vardı. O sırada insanlara küfür etmemeleri gerektiğini söylediği ilginç bir anda girdim aslında. O kol bacak hareketlerini hiç görmedim. Onun haricinde 15-20 kişi ile de fotoğraf çektirdim. Onu da söyleyeyim. Sonuç itibariyle futbol şubesinin içinde olan bir yönetici olduğum için insanlar maç öncesi geliyor. Gerek nezaket, gerek İrfan Can transferinden dolayı çok teşekkür ederim yöneticim diyor. Yapılan haberlere bakıyorum. Sanki ben adamı içeri sokmuşum. Galatasaray'a ve Fatih Terim'e hareketler yapmış, küfür etmiş, bir de desteklercesine fotoğraf çektirdim diye algı yapılmış. Bu algının bilerek yapıldığına inanıyorum.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN YÜRÜMEYE DEVAM'

Başkanımız söyledi. Hangi açıdan baktığınıza bağlı. Bazı kanallarda bakıyorum. Tek açıdan kendilerine göre 10 saniyesi kesilmiş bir şekilde yayınlıyorlar. Böyle baktığınız zaman Ozan önde görünüyor. Ancak burada önemli olan hepimizin bildiği üzere Mesut'un topa ayağının dediği an Ozan'ın nerede olduğu. O görüntülere de baktığınız zaman net bir şekilde Ozan'ın ofsayt olmadığı ortaya çıkıyor. Olanlar oldu ama bu takıma Mesut Özil alıştığı zaman. İrfan Can, Pelkas, Gustavo, Tisserand geri döndüğümüz zaman... Biz şampiyonluk için yürümeye devam edeceğiz.