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29.03.2020 - 11:53 | | Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Selçuk Şahin'den anlamlı destek

Koronavirüs salgını sebebiyle futbolcular arasında başlatılan yardım kampanyasına Bursasporlu deneyimli oyuncu Selçuk Şahin de katıldı.

Selçuk Şahin'den anlamlı destek

Yeşil beyazlı takımın kaptanı Selçuk Şahin, İtalyanın AS Roma Kulübünde forma giyen genç oyuncu Mert Çetinin çağrısına kayıtsız kalmayarak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mert Çetin, anlamlı davetine bende katılıyorum kardeşim. Seve seve 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Bu zor günlerden geçerken birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var dedi.

Selçuk Şahin de, bu anlamlı kampanyaya dahil olması talebiyle Volkan Demirel, Serdar Özkan ve Anıl Karaer'i davet etti. Deneyimli oyuncunun bu hareketi, sporseverler tarafından takdir ile karşılandı.

Selçuk Şahinden anlamlı destek

 

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