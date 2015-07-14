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14.07.2015 - 11:57 | | İHA

Selim Ay: "Bu sene hedefimiz UEFA"

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Torku Konyaspor'un 23 yaşındaki oyuncusu Selim Ay, bu sezon UEFA Avrupa Ligi hedeflerinin olduğunu söyledi.

Selim Ay: "Bu sene hedefimiz UEFA"
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Süper Toto Süper Lig ekiplerinde Torku Konyaspor, geçen yıl sekizinci olarak bitirdiği ligde bu sene UEFA Avrupa Ligi'ni hedefliyor. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren yeşil-beyazlı ekipte gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı hedeflediklerini söyleyen defans oyuncusu Selim Ay, “İyi bir çalışma ortamımız var. Takım olarak bu sene hedeflerimiz var. Geçen sene ligi iyi bir yerde bitirdik. Bu sene de onun üzerinde bir yerde bitireceğiz. Hocamızla birlikte bir aile ortamı gibi çalışmalarımız devam ediyor. Hocamız da takımın performansından memnun olduğunu dile getiriyor. Geçen sene üst sıralarda bitirdik ama UEFA’ya kalamadık. İnşallah bu sene UEFA hedefimiz var onu gerçekleştiririz”

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