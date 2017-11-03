Selim Ay en iyiler arasında

UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, Avrupa Ligi I Grubu'nda konuk olduğu Avusturya'nın Salzburg takımıyla 0-0 berabere kalarak ilk deplasman puanını alan Atiker Konyaspor'da forma giyen Selim Ay, dördüncü haftanın en iyi oyuncuları arasında gösterildi.

Gün içinde devam edecek oylamada, 26 yaşındaki Selim Ay'ın rakipleri arasında FCSB'den Constantin Budescu, Olympique Lyon'dan Memphis Depay, Austria Wien'den Dominik Prokop, Astana'dan Patrick Twumasi, Dinamo Kiev'den Vitaliy Buyalskiy, AEK'dan Rodrigo Galo ve Hertha Berlin'den Davie Selke yer aldı.

Selim Ay, bu sezon Konyaspor formasını ilk kez dünkü maçta terletmişti.