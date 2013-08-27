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27.08.2013 - 11:12 |

Selim Ay'dan iddialı açıklamalar

Torku Konyasporlu futbolcu Selim Ay: "Kasımpaşa'yı yenerek, milli maçlar dolayısıyla lige verilecek araya moralli girmek istiyoruz"

Selim Ay'dan iddialı açıklamalar
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Torku Konyaspor'un genç futbolcusu Selim Ay, Kasımpaşa'yı yenerek milli maçlar dolayısıyla lige verilecek araya moralli girmek istediklerini söyledi.

Ay, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivasspor maçına istedikleri gibi başladıklarını, ancak ilk 15 dakikanın ardından baskı hissettiklerini belirtti.

Sahasında ilk maçını oynayan Sivas ekibinin, taraftar desteğini de arkasına almasıyla oyunda dengelerin değiştiğini ifade eden Ay, "Beklenmedik zamanda kötü bir gol yedik. Daha sonra pozisyonlar da bulduk, ama değerlendiremedik. Yenildik ancak yılmıyoruz. Önümüzde daha 32 maç var. İlerleyen haftalarda daha güzel futbol seyrettireceğiz" diye konuştu.

Ay, ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'yı cuma günü sahalarında konuk edeceklerini, maçın zor geçeceğini düşündüğünü ifade etti.

Bu maçta taraftar desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ay, "Kasımpaşa'yı yenerek, milli maçlar dolayısıyla lige verilecek araya moralli girmek istiyoruz. Taraftara bir şey söylemeye gerek yok. Ellerinden geleni yapıyorlar. Onların desteğiyle Kasımpaşa'yı yeneceğiz" dedi.

İlk kez Süper Lig'de mücadele eden Ay, dışarıdan nasıl göründüğünü bilmediğini, ancak geride kalan 2 maçta çok zorlanmadığını, takım için elinden geleni yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

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