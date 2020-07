Selim Ay'ın sözleşmesi uzatıldı

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu içerisinde bulunan kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Ahmet Şan, "2008 yılından bu yana bünyemizde bulunan Selim Ay arkadaşımızla sözleşmemizi uzatıyoruz. İnşallah kendisinden Konyaspor olarak daha uzun yıllar başarı bekliyoruz. Türk futboluna Konya’dan böyle bir futbolcu kazandırdığımız için biz de mutluyuz. İnşallah hem Konyasporumuz için hem de Selim Ay için bu 3 yıllık sözleşme hayırlı olur. Kendisine tekrar başarılar diliyorum" dedi.

“DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ”

17 yaşından beri Konya'da olduğunu belirten Selim Ay ise, "Şu anda 24 yaşındayım. Konyaspor’a uzun yıllardır hizmet ediyorum ve altyapıdan çıkan bir oyuncu olarak her başarıda farklı bir gurur yaşıyorum burada. İnşallah bunu devam ettireceğiz. 4-5 yıl önceki yenilenmeyle birlikte adım attığımız bir hedefimiz vardı. O ivmede hala devam ediyor şu anda. Büyüyen bir Konyaspor var. Her zaman her anlamda kendinden söz ettiren bir Konyaspor var. Ben her konuşmamda söylüyorum futbolcu, taraftar, yönetici ve basın hep birlikte olduğu zaman, halkayı bozmadığımız zaman daha büyük başarılara imza atacağız. Konyaspor bir gün elbet neden olmasın şampiyon olacağız inşallah. Şu anki mevcut sözleşmemi 3 yıl uzatmış bulunuyorum. Ben de inşallah bu şampiyon takım kadrosunda bulunurum. Ve Konyaspor ile birlikte nice başarılara imza atarım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Selim Ay, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattı.