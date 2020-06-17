Selim Soydan: FenerbahÃ§e kavga yeri deÄŸil

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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'nda A Milli TakÄ±m'dan Sorumlu YÃ¶netici Selim Soydan, Åžampiyonlar Ligi organizasyonlarÄ± ile ilgili yeni dÃ¼zenleme yapan UEFA'nÄ±n Ä°stanbul'un 2021 UEFA Åžampiyonlar Ligi'ne seyircili olarak ev sahipliÄŸi yapmasÄ± kararÄ± almasÄ± sonrasÄ± AtatÃ¼rk Olimpiyat StadÄ±'nda DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

"2021 BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N Ã–NEMLÄ° BÄ°R SENE"

Hem EURO 2020'nin, hem de Ä°stanbul'da oynanacak UEFA Åžampiyonlar Ligi finalinin 1 yÄ±l ertelenmesiyle ilgiliÂ Soydan, "2021 bizim iÃ§in Ã¶nemli bir sene. Burada Åžampiyonlar Ligi maÃ§Ä±nÄ±n oynanmasÄ± bizim iÃ§in, Ä°stanbul iÃ§in Â Ã§ok Ã¶nemli. Milli takÄ±mÄ±mÄ±z Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l daha iyi bir milli takÄ±m olacak. Ã‡ok iyi bir hocamÄ±z var. Ã‡ok iyi de bir milli takÄ±ma sahibiz. Onun neticesini de alacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±ndan bulundu.Â

"SEYÄ°RCÄ°SÄ°Z FUTBOL MAÃ‡I OLMAZ"

MaÃ§larÄ±n seyircisiz olmasÄ±ndan dolayÄ± soÄŸuk bir lig benzetmesi yapan Soydan, "Seyircisiz futbol maÃ§Ä± olmaz. Futbolun doÄŸasÄ±nda halk var, seyirci var. Futbolcu kendisi bu ÅŸekilde buluyor. Futbolcu topu ayaÄŸÄ±na alÄ±nca ya da bir iki adam geÃ§ince, bir ÅŸut atÄ±nca alkÄ±ÅŸlanmak hoÅŸuna gider. Bu iÅŸ seyirciyle cevaplÄ±dÄ±r. Onun iÃ§in soÄŸuk bir lig baÅŸladÄ± ama ligin baÅŸlamasÄ± iyi oldu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"HÄ°Ã‡BÄ°R FENERBAHÃ‡ELÄ°'NÄ°N FENERBAHÃ‡ELÄ° Ä°LE KAVGA ETMEYE HAKKI YOK"

TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir'in FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ Ã¼yeliÄŸinden istifa etmesi hakkÄ±nda da konuÅŸan Soydan, "HiÃ§bir FenerbahÃ§elinin bir FenerbahÃ§eli ile kavga etmeye hakkÄ± yok. FenerbahÃ§e kavga yeri deÄŸil. Bu iÅŸe herkes Ã¼zÃ¼ldÃ¼. Herkes bu iÅŸte Ã¼zgÃ¼n. Bunu ben sÃ¶yledim. EÄŸer Nihat Bey disiplin kuruluna verilirse bir saniye kulÃ¼pte durmaz. SonrasÄ±nÄ± da gÃ¶receÄŸiz" dedi.

SOYDAN'DAN SEYÄ°RCÄ°LÄ° MAÃ‡ AÃ‡IKLAMASIÂ

Ligde maÃ§larÄ±n seyircili olup olmayacaÄŸÄ± ile ilgili soruya da Soydan, "SÃ¶ylenenleri halkÄ±mÄ±z iyi anlayÄ±p uygularsa bir iki ay sonra olur ama bÃ¶yle maskesiz sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±p mesafeyi korumazsak tabii ki olmaz" diye konuÅŸtu.