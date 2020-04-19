Semih Erden: UmarÄ±m kÄ±sa sÃ¼rede sahalara dÃ¶neriz

Semih, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kovid-19 salgÄ±nÄ±n olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir durum olduÄŸunu ve herkesin hayatÄ±nÄ± engellediÄŸini ifade etti.

Bu sÃ¼reÃ§te hastalÄ±kla mÃ¼cadele edenlere acil ÅŸifalar dileyen tecrÃ¼beli basketbolcu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"SalgÄ±n dÃ¶neminde herkesin evde kalmasÄ± gerekiyor. Bu sÃ¼reÃ§te Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, evine ekmek gÃ¶tÃ¼rmek zorunda olanlar var. OnlarÄ±n da dÄ±ÅŸarÄ±da en iyi ÅŸekilde korunmasÄ± gerekiyor. UmarÄ±m en kÄ±sa zamanda bu sÃ¼reci atlatÄ±rÄ±z. Allah saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun."

Semih Erden, evde bulunduÄŸu sÃ¼rece bireysel antrenmanlarÄ±na devam ettiÄŸini, kitap okuduÄŸunu, bahÃ§esiyle ilgilendiÄŸini ve kÃ¶peÄŸine zaman ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

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"Her iÅŸin baÅŸÄ± saÄŸlÄ±k"

Basketbolun temasla oynanan bir spor olduÄŸunu belirten Semih, liglerin ertelenmesinden Ã¶nce seyircisiz bir maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Kimse kimseye dokunmak istemedi. Hepimiz maÃ§Ä±n bir an Ã¶nce bitmesini bekledik. Seyircisiz maÃ§larÄ±n zaten tadÄ± olmuyor, dostluk maÃ§Ä± gibi geÃ§ti. BÃ¶yle olmasÄ±nÄ± istemezdik ama olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir durum olduÄŸu iÃ§in liglere ara verildi. Her iÅŸin baÅŸÄ± saÄŸlÄ±k ancak temennim bir an Ã¶nce her ÅŸeyin netleÅŸmesi. UmarÄ±m kÄ±sa sÃ¼rede sahalara dÃ¶neriz. DiÄŸer Ã¼lkelerde liglerin iptal edilmesiyle ilgili haberler var. Bizde de en yakÄ±n zamanda bir ÅŸeyler aÃ§Ä±klanÄ±r. Bunun herkesin oy birliÄŸiyle saÄŸlÄ±klÄ± bir karar olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum."

Olimpiyat oyunlarÄ±

2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarÄ±'nÄ±n ertelenmesiyle A Milli Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n eleme maÃ§larÄ±nÄ±n da tehir edildiÄŸini hatÄ±rlatan Semih Erden, bunun da Ã§ok doÄŸru bir karar olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Bu ÅŸekilde mÃ¼sabaka oynanamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan milli basketbolcu, "Zaten bazÄ± Ã¼lkeler ve sporcular gitmeyeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Biz Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sene elimizden gelenin en iyisini yapÄ±p, olimpiyatlara gitmek iÃ§in uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

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