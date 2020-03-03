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HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy: Aklımızda, kalbimizde olanlar var
03.03.2020 - 23:30 |

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy: Aklımızda, kalbimizde olanlar var

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Ersun Yanal'ın veda maçı olan Trabzonspor karşılaşmasından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Özsoy ayrıca gelen teknik direktör sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy: Aklımızda, kalbimizde olanlar var

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Trabzonspor maçının ardından Ersun Yanal'ın vedası ve yeni teknik direktör için önemli açıklamalar yaptı.

Özsoy'un açıklamaları şu şekilde;

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ne kadar kahredici bir durumda olduğumuzu söylemek isteriz. Nur içinde, cennette mekanları olsun inşallah. Sevenlerine, milletimize baş sağlığı diliyoruz. Trabzon Emniyeti'ne de teşekkür etmek istiyoruz. Bizi çok iyi ağırladılar.

Bir teşekkür de hocamıza. Veda gecesinde hocamıza teşekkür etmek istiyoruz. Görevden gittiği halde maça çıkarttığımız için eleştirilmiştik ama hocamız son ana kadar menfaatlerimiz için mücadele etti. Antalya'da, bir locadan veda etmek olmazdı. Ne bu anlaşma sırasında, ne de süreçte parayı gündeme getirmedi. Hiçbir zaman taleple karşılaşmadık. Kariyerinde, özel hayatında başarılar diliyoruz. Çok daha net pozisyona sahiptik ama rövanşı alarak, başarılı olamadığımız, sonuna kadar takipçisi olamadığımız ligde teselli olarak Türkiye Kupası'nı almayı umuyoruz. Umut verici bir sonuç oldu.

'Yeni teknik direktör bir sonraki maça yetişir mi?' sorusuna cevap

Yanal için nihai karar Antalyaspor maçı sonrasında alındı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var.' dedi. Özsoy, muhabirin 'Bir sonraki maça yetişir mi?" sorusuna "Fenerbahçe burası." yanıtını verdi.

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy: Aklımızda, kalbimizde olanlar var

 
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