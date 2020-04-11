11.04.2020 - 23:35 |
Semih Şentürk geri mi dönüyor! Fenerbahçe paylaşımı...
Eski Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk'ün sosyal medya paylaşımı sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran Semih Şentürk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçeli taraftarları heyecanlanadırdı.
Fenerbahçe eşofmanınlarıyla çlaışan Semih'in "Yeni sezona hazırlık" notunu düşmesi akıllarda soru işareti yarattı.
Eski Milli futbolcunun bu paylaşımı akıllara "Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?" ihtimalini getirdi.
Semih Şentürk, son olarak Eskişehirspor forması giymiş ve futbol kariyerine 2018'de son verdi.
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