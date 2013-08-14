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14.08.2013 - 12:00 |

"Semih Şentürk'ün beklentileri başka"

Torku Konyaspor Başkanı Şan: "Semih Şentürk ve kulübü Fenerbahçe'ye doğrudan teklifimizi sunduk. Sanırım Semih'in başka beklentileri var"

"Semih Şentürk'ün beklentileri başka"
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Torku Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Semih Şentürk ve kulübü Fenerbahçe'ye doğrudan teklif sunduklarını ancak Semih'in başka beklentilerinin olduğunu söyledi.

Şan, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun Konyaspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

Çok zorlu bir yolculuğa çıktıklarını ifade eden Şan, "Son yıllarda Süper Lig'in kalitesi ve zorluk derecesi arttı. Tüm takımlar iyi futbolcular transfer etti. Sezona en zor şartlarda başlayan takımlardan biri de Torku Konyaspor. Kulüpler, Süper Lig'e çıkınca çok büyük bir finansman rahatlığına kavuşmuyor. Aksine tüm alacaklılar kapıya dayanıyor. Haziran ve temmuzda önceliğimiz borç ödemekti" diye konuştu.

Ahmet Şan, ligin ilk haftasında sahalarında oynayacakları maçta Fenerbahçe'nin favori olduğunu ancak puan ya da puanlar almak için çalışacaklarını dile getirdi.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Şan, şunları kaydetti:

"Forvet ve bir kanat oyuncusu için arayışlarımız devam ediyor. Forvet noktasında, Semih Şentürk ve kulübü Fenerbahçe'ye doğrudan teklifimizi sunduk. Sanırım Semih'in başka beklentileri var. Transfer için iki tarafın da rızası gerekiyor. Konya'da oynamak isteyen futbolculara kapımız açık. Johan Elmander konusunda da çalışmalar var. Arayışlarımız devam ediyor. Bütçeyi çok aşmadan transferin son gününe kadar kadromuzu güçlendirmeyi düşünüyoruz."

Şan, yeni Konya Stadı inşaatının müteahhit firmadan kaynaklanan sebeplerden dolayı biraz geciktiğini ancak yeni ihale sürecinin ardından stadın 2014-2015 sezona yetiştirileceğini sözlerine ekledi.

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