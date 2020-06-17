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HaberlerFenerbahçe Haberleri Senad Ok: Emre maç sonu takımla toplantı yaptı
17.06.2020 - 13:50 |

Senad Ok: Emre maç sonu takımla toplantı yaptı

Milliyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Senad Ok, kupa rövanşındaki Trabzonspor maçını ve takımda yaşanan son gelişmeleri Skorer ınstagram canlı yayınında Caner Bakır ile değerlendirdi.

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Maç hakkında konuşan Ok, "Alınan mağlubiyet Fenerbahçe'nin bu sezon çöküşüdür. Sezon bitti artık. Ligde kalan 7 maç oynanacak ve gelecek sezona hazırlanılacak.

"Bu böyle gitmez"

Yedek kulübesinde kırmızı kart gören Emre Belözoğlu hakkında önemli bir detayı açıklayan Senad Ok, "Emre maç sonu takımla toplantı yaptı. 'Bu tablo bize yakışmıyor. Bu böyle gitmez, burası başka yerlere benzemez' gibi ifadeler kullanıyor.

Sözlerine devam eden Ok, "Emre'nin kendi özeleştirisini yapması lazım. Çok güçlü bir karakter, güçlü bağlantıları var ama sakin kalmalı bu konularda çünkü yedek kulübesinden tepki gösterdiğinizde sizin atılmanız daha yüksek ihtimal.

Erol Bulut konusu

-Erol Bulut ismi ön planda. Yönetime sorduğumda başka hoca adaylarımız da var deniyor ancak Ben Erol hocanın olma ihtimalini daha yüksek görüyorum.

"Üç futbolcu da gelebilir"

-Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak'ın transferleri yüksek ihtimal. Bu üç futbolcuyu önümüzdeki sezon takımda görebiliriz.

-İrfan Can transfer de gündemde ancak oyuncu satışı da buradaki önemli bir kriter.

-Vedat Muriç'in bir Avrupa hayali var. Lazio da ilgileniyor oyuncuyla. Bekleyip göreceğiz.

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Senad Ok: Emre maç sonu takımla toplantı yaptı

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