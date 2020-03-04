Senad Ok, Ersun Yanal'la ilgili bilinmeyen gerçeği açıkladı

Milliyet gazetesi muhabiri Senad Ok, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin gündemini değerlendirdi, çarpıcı yorumlar yaptı.

İşte Senad Ok'un sözleri:

"Şampiyonluk yarışı bir maraton. 7 takım birden yarışıyor. Ersun Yanal'ın taktiksel hamlelerin bu durumun ana nedeni olduğunu düşünüyorum. Rakipler Fenerbahçe'yi çözdü. Ersun Yanal A planı haricinde B ve C planlarını devreye sokamadı. Devre arası ayrılıklar da yaşanınca, kadro dengeli kurulamadı. Bu kötü gidişatın ana nedenlerinden biri de bu. Sezon başındaki plan daha doğru yapılsaydı gibi birçok neden var.

'Onyekuru takımı nereye taşıdı, gördük'

Planlarınızı kusursuz yapmanız gerekiyor. Galatasaray'ın hamlelerine bakıyoruz. Onyekuru'nun takımı nereye taşıdığını görüyoruz. Birçok neden var ama ilk istifasını ligin ilk yarısındaki Alanyaspor karşılaşmanın ardından istifa etmişti ama kabul görmedi. Ardından Galatasaray maçında istifa etti ve ardından Antalyaspor maçının ardından yollar ayrıldı.

'Yönetim hazırlıksız yakalandı'

Şu laflar antipatik geliyor. 'Burası Fenerbahçe' falan filan. Mantıklı cevap veremediğin zaman slogan at kurtul. Hocanın durumu, yöneticilere sirayet ediyor. Hocanın yönetimi zorda bıraktığı konu şu; yönetim hocayla sezon sonuna kadar devam etmeyi düşünüyordu. Yönetimin burada hazırlıksız yakalandığını söyleyelim. Lucescu ve Schmidt gündemde. 10 haftalık iyi hoca bulamazsın. Zeki hoca kulübün antrenörü. Şu an için net bir şey yok. F.Bahçe'nin ciddi ekonomik sorunu var. Hocalar akıllı. X hoca görmüyor mu, Fenerbahçe'nin zor durumunu. Profesyonel hayat, herkes kullanır bunu.

'Fenerbahçe çıkmazda'

1.5 senede sirkülasyon çok. Son iki maçta teknik heyet yanlış kararlar verdi. 9 puanlık maçları kaybettin. Geçti, gitti. Ankaragücü maçında yanlış seçimler yaptın. Rodrigues'in yerine derbide kanat oyuncusu koyamadın. Temel konu, gerçekten F.Bahçe'nin bir çıkmazda olduğu. Kötü bir geçmiş var, Cocu örneği var. 1.5 yılda 2 teknik adamla yollar ayrıldı. Nasıl oldu da bu noktaya gelindi, anlayamıyorum. Para yok.

'Comolli'nin transferden nasıl haberi olmaz?'

Adam gibi stoper olsa Jailson, Ersun hocanın aklına gelmez. İyi niyetle bir şeyleri çözmeye çalıştı. Comolli'nin açıklamalarını gördük. Sportif direktörün transferden nasıl haberi olmaz? Futbol takımıyla ilgili tek yetkili kişinin haberi yok. Benim endişem şu; yabancı hoca gelir, daha kötü olur. Gelecek sene de kötü olursa çok ciddi bir problem yaşayabilir kulüp. Camia içinde konuşulan şu: Gelecek sene de böyle olursa başkan da aday olmayabilir.

'Hocayı teknik-taktik olarak eleştirebilirsin ama idmanlarını tartışamazsın'

Bu sene taraftarın sevgilisi Ersun Yanal bıraktı gitti. Hocayı görevi bıraktıran etken ne? Yönetim bunu düşünmeli. Hoca istifa ediyor, bir maça çıkıyor. Burası Fenerbahçe, şirket değil. Hoca dedi ki; 'Kulüp rica etti, maça çıktım.' Bunlar kulübün imajına zarar veren şeyler. Yönetimin yaptığı çok yanlış şeyler var. Kötü gidişata tuz biber eken kararlar alındı. Ersun hocayı teknik taktik olarak eleştirebilirsin ama antrenmanlarını tartışamazsın. Burada işin bir patronu olur."



