Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnkaragücü Haberleri Senegalli Assane Diousse resmen Ankaragücü'nde!
18.09.2020 - 16:37 | | ANKARA (AA)

Senegalli Assane Diousse resmen Ankaragücü'nde!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransa'nın Saint-Etienne takımından Assane Diousse ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Senegalli Assane Diousse resmen Ankaragücü'nde!
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Senegalli orta saha oyuncusunun yanı sıra başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Atılan imzanın sarı-lacivertli camiaya hayırlı olmasını dileyen Mert, Diousse'nin takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi. MKE Ankaragücü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden 1997 doğumlu Assane Diousse ise sarı-lacivertli ekipte başarılı bir sezon geçirmek istediğini belirtti.

Senegalli Assane Diousse resmen Ankaragücünde

Nevzat Dindar: "Kaos ortamı Galatasaray'ı kenetliyor"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Senegalli Assane Diousse resmen Ankaragücü'nde!
    Senegalli Assane Diousse resmen Ankaragücü'nde!
  2. Transfer Haberleri | İlhan Parlak yeniden Kayserispor'da!
    Transfer Haberleri | İlhan Parlak yeniden Kayserispor'da!
  3. Son dakika - Antalyaspor'da çok sayıda oyuncuda pozitif vaka
    Son dakika - Antalyaspor'da çok sayıda oyuncuda pozitif vaka
  4. Son dakika | Eran Zahavi ayrılığı resmen açıkladı
    Son dakika | Eran Zahavi ayrılığı resmen açıkladı
  5. Transfer Haberleri | Okay Yokuşlu'dan Galatasaray açıklaması!
    Transfer Haberleri | Okay Yokuşlu'dan Galatasaray açıklaması!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizlispor, Neven Subotic resmen açıkladı!

Denizlispor, Neven Subotic resmen açıkladı!

Yeni Malatyaspor’da genç Burak Efe ile profesyonel sözleşme imzalandı

Yeni Malatyaspor’da genç Burak Efe ile profesyonel sözleşme imzalandı

Son dakika | Başakşehir, Djordje Stesevic'i İstanbul'a davet etti

Son dakika | Başakşehir, Djordje Stesevic'i İstanbul'a davet etti

Son dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu!

Son dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu!

Sıradaki Haber