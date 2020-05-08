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08.05.2020 - 08:29 | | TAKVİM

Şener Özbayraklı Kasımpaşa yolunda

Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Şener Özbayraklı'nın yeni adresi belli oluyor..

Şener Özbayraklı Kasımpaşa yolunda
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Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'den Galatasaray'a imza atan Şener Özbayraklı istenilen performansı gösteremedi.

Galatasaray'da gelecek sezon düşünülmeyen Şener Özbayraklı'ya Süper Lig ekipleinden Kasımpaşa talip oldu… Tecrübeli oyuncu Aslan'da fazla şans bulamadı.

Tecrübeli defans oyuncusu sarı kırmızılı takımda 10 maç forma giydi.

Şener Özbayraklı Kasımpaşa yolunda

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