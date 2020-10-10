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10.10.2020 - 11:23 | | AA

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 66. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 66. karşılaşmasına çıkacak.

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 66. maçında
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Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 46'sı resmi, 19'u özel 65 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 65 maçta, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 97 gol attı, kalesinde 58 gole engel olamadı.

- Güneş yönetiminde 47. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 47. resmi maçına Rusya karşısında çıkacak.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 46 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 10'unda ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü.

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Şenol Güneş, A Milli Takımla 66. maçında

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