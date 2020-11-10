Şenol Güneş, A Milli Takım'la 68. maçında
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile yarın oynanacak özel maçla ay-yıldızlı ekibin başında 68. karşılaşmasına çıkacak.
Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 48'i resmi, 19'u özel 67 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 67 maçta, 32 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 100 gol attı, kalesinde 59 gole engel olamadı.
- Şenol Güneş ile 20. özel maç
A Milli Takım, Hırvatistan karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 20. özel maçına çıkacak.
Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 19 özel maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi ve 7 beraberlik aldı.
- Güneş yönetiminde 48 resmi maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 48 de resmi maç oynadı.
Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 48 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 82 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 37 gol gördü.
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