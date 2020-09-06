Şenol Güneş: "Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu"

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"İlk maça göre daha olumluyduk. Oyun olarak daha iştahlıydık. Oyundan memnunum. Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu."

"Kazanabilirdik ama kazanamadık"

"Mümkün olduğunca oyuncuları görmek istedik. Kazanabilirdik ama kazanamadık. Bugün kazansaydık telafi edebilirdik ama yapamadık."

"İlk maça göre daha olumluyduk. Daha iştahlıydık. Esasında 10 kişi kalana kadar savaşlı dirençli oynadık. Oyundan memnunum. Takım oyunu olarak takımdan memnunum."

"Tempoyla rakibi hataya zorlayabilirdik"

"Hedeflerimizi anlattık. Maçları kazanmak için sahaya çıktık. İlk maç düşündüğümüzün dışında hayal kırıklığı oldu. Kazanabilirdik. Oyun bize geldi ama sonuç alamadık. 45 dakika 10 kişilerdi. Pozisyonlar bulabilirdik. Tempoyla rakibi hataya zorlayabilirdik."

"Okay'ı veya Efecan'ı oyuna alma durumu olamadı"

"Zeki'nin ufak bir gerginliği oldu kasıkta. Onun dışında sakatlık yok. Bu da önemli. Oyuncular hem kulüpler, hem bizim için önemli. Okay'ı veya Efecan'ı oyuna alma durumu olamadı. Hücumda aksiyon almak istedik.

Tüm oyuncuların dikkatli, takım oyununa ve oyun disiplinine bağlı oynamaya çalıştıklarını belirten Güneş, basın toplantısında iyi bir maç olduğunu ifade etti.

Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan maçına göre takımın çok daha iyi olduğunu kaydederek, "Sahayı iyi kullandı. Hücuma çıkışlarımız da önce baskılarımız da vardı. Olumlu taraflar fazlaydı." ifadelerini kullandı.

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha çok pozisyon ürettiklerine dikkati çeken Güneş, "Beraberliğe üzülüyoruz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra gol bulmalıydık, ama golü bulamadık. Onun dışında olumlu tarafımız fazlaydı." diye konuştu.

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