Şenol Güneş: "Değişik bir kadro yapacağız"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculardan Ozan Kabak, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Sırbistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Güneş toplantıda "Biz perşembe maç yaptığımızda cuma ve cumartesi oynayan takımlar da oldu daha sonra. 3 günde bir maç yaparken de oyuncuların bir yıpranma payı var. Fizik durumlarını bilmeyince onları korumak ve görmek için mümkün olduğunca değişiklik yapacağız bu maçta da." ifadelerini kullandı.

"Bu, maçlara önem vermediğimizi göstermez, oyunculara önem verdiğimizi gösterir. A Milli Takım'a çağrılan her futbolcu o takımın direkt oyuncusu olmalıdır. Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamazsınız. Daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Değişik bir kadro yapacağız"

"Perşembe günkü maça göre yarın akşam oldukça değişik bir kadro yapacağız. Bazıları sakatlıktan yeni geldi, uzun sakatlık sonrası dönüş yapan var, bir tanesi 90 dakika ilk kez oynadı. Sağlık sorunu yok ama üst üste oynarsa ne olur?"

"Ljajic ve Aleksic de iyi oyuncular"

"Sırbistan üreten ve ligimizden de futbolcuları olan bir takım. İyi oyuncuları var. Üst seviye liglerde 35 oyuncuları var. Bunların toplam değeri €420M. Üst liglerin hepsinde oyuncuları var, üretebiliyorlar. Ljajic ve Aleksic de iyi oyuncular."

"Yarın kazanmak isteyeceğiz"

"Bizi zor bir maç ve güçlü bir takım bekliyor. Son maçta oyuna ve pozisyonlara bakarsak etkili oynadılar ama attığı gollerle Rusya maçı 3-1 aldı. Macaristan bize sürpriz yapmış oldu, Rusya galibiyet beklenirken zorlandı ama kazandı. Yarın kazanmak isteyeceğiz."

"Kazanıp yarışta devam etmek istiyoruz. Sonra 4 maçımız kalıyor. Şartlar ne olursa olsun ilk maça da kazanmak için sahaya çıktık. Yarın hem oyun hem de oyuncularımızın performansı iyi olsun istiyorum."

"Görüntüler iyi bir görüntü değil. Hem ülkemizde hem dünyada pandemi oldukça artarak devam ediyor. Burası(Sırbistan) da nüfusuz az bir yer ama sokağa az insan çıkıyor. Bizde de aynısı olmalı, az çıkılmalı sokağa. Basın toplantısında baktığımızda burada bir yalnızlık hissediyoruz. Tüm insanların sağlığı maçtan daha önemli, tüm dünyadaki insanlara sağlık diliyorum."

Ozan Kabak: "Her maça kazanmak için çıkıyoruz"

Ozan Kabak ise toplantıda şu açıklamalarda bulundu; "Sırbistan önemli bir futbol ekolü. İyi oyuncuları var, hücumda çok etkililer. Biz de iyi bir takımız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz.Uluslar Ligi resmi bir turnuva. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na daha hazır çıkmamızı sağlayacak bu maçlar. Şampiyonanın ertelenmesi bizim için olumlu oldu. Sakat olan arkadaşlarımız vardı. Onlar da seneye bizimle olacak."

Ozan Kabak'ın Hikayesi