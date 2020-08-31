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HaberlerMilli Takım Haberleri Şenol Güneş: “Dünya Kupası’na mutlaka katılmak istiyoruz”
31.08.2020 - 07:00 |

Şenol Güneş: “Dünya Kupası’na mutlaka katılmak istiyoruz”

Uluslar Ligi’nde gruptan lider çıkmak istediklerini söyleyen A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası’na mutlaka katılmak istiyoruz” dedi.

Şenol Güneş: “Dünya Kupası’na mutlaka katılmak istiyoruz”
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A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslar Ligi’nde gruptan lider çıkmak istediklerini söyledi, “Dünya Kupası’na mutlaka katılmak istiyoruz” diye konuştu.

ASpor’a röportaj veren Güneş, “Şu an oynanan karşılaşmaların tadı tuzu yok. 12. dediğimiz seyircimiz olmadığı zaman, 1. olduklarını anladık. Önce seyirci, sonra diğer argümanların olması gerekiyor” dedi.

‘Üretmemiz lazım’
Güneş, futbolun sorunları ve çaresini de şöyle anlattı: “Herkes kendi doğrularını söylüyor, kimse kimseyi dinlemiyor. Bu takımla 3-5 sene rahat giderim. Ama bundan sonrasını da düşünmek lazım. Uluslararası başarımız var ama yeterli değil. Şampiyon takımımız ön eleme oynayabilir. Daha iyi olmamız gerekiyor. Bunların düzelmesi için yeniden üretmemiz lazım.”

Görünmeyen düşman
Şenol Güneş, koronavirüs gerçeğini de göz ardı etmediklerini ifade etti, “Kampa girerken olağanüstü tedbirlerimiz var. Karantina düşüncelerimiz var. Sadece takım ve çalışanlar burada olacak” diye konuştu. Ay-yıldızlı ekibin patronu, “Bilimin duvara vurduğu bir dönemdeyiz. Bilim, çözüm üreten bir kuruluştur. Cevaplar hala belirsiz. Sanal olarak bir şeyler söyleniyor. Karşımızda görünmeyen bir düşman var” yorumunu yaptı. Abdülkadir Ömür’e neden davet yapılmadığını da anlatan Güneş, “Abdülkadir neden yok diyenler futboldan anlıyorlar ama sakatlığını, ameliyatını araştırmıyorlar” diye konuştu.

Şenol Güneş: “Dünya Kupası’na mutlaka katılmak istiyoruz”

A Milliler bir arada
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta oynayacağı Macaristan ve Sırbistan karşılaşmaları için dün İstanbul’da kampa girdi. Ay-yıldızlıların, Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan kampına, sakatlığı bulunan Mert Çetin katılmadı. Milli takım, kamp kapsamında idmanlara bugün başlayacak. Milliler, Riva’daki çalışmalarının ardından Macaristan maçı için 2 Eylül Çarşamba günü Sivas’a gidecek.

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